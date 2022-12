Calabrese: “Cabral? Difficile venderlo a gennaio. Amrabat non si tocca”

Il giornalista Giuseppe Calabrese è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del triangolare di domani della Fiorentina contro la squadra di Adrian Mutu: "Mutu allenatore? Conoscendo il suo carattere da calciatore non credevo, ma sono contento per lui. Mi piacerebbe vederlo prima o poi sulla panchina della Fiorentina, perché conosce molto bene la piazza".

Su Cabral e il mercato in uscita

"Cabral? Non so se la Fiorentina abbia voglia di cederlo per andare sul mercato a cercarne un altro. È un giocatore fuori dagli schemi di Italiano, che non si è mai inserito. È stato un acquisto sbagliato. A gennaio non mi aspetto cessioni dalla Fiorentina, a meno di quelli che sono scontenti. Mi aspetto che l'ossatura importante della squadra rimanga questa, quindi giocatori come Amrabat e Nico Gonzalez credo che rimarranno".