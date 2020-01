Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta le parole di Daniele Pradè (LEGGI QUI) nella conferenza di presentazione di Patrick Cutrone: “Sul mercato guardiamo anche al futuro”. In questo si inserisce l’esigenza di andare a prendere un giocatore in mezzo al campo, oltre ai soliti noti Duncan (SCHEDA) e, in secondo piano, Meitè, spunta il nome di Valentin Rongier (QUI LA SCHEDA), già accostato ai viola in estate.