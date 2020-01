Pradè: “Cutrone è il futuro. Mercato? Rinforzi non solo per il presente. Qui critiche costruttive, le accetto”

Il Ds della Fiorentina Daniele Pradè in sala stampa ha presentato il nuovo acquisto della Fiorentina, Patrick Cutrone. Eccole sue parole:

Siamo contenti di avere qui Patrick, appena arrivato il presidente ha detto che non voleva acquisti per sei mesi. Lui è la dimostrazione di ciò che vogliamo fare: rinforzarci per questo campionato pensando al futuro. Cutrone è il futuro del calcio italiano e della Fiorentina. Rispetta le nostre esigenze, è un bomber che è cresciuto in Italia e conosce il nostro campionato. Ha qualità morali che ci piacciono, è educato ed ha cultura.

Mercato? Qualsiasi cosa fare riguarderà anche il futuro, guardiamo con doppio occhio. Conta il presente ma devi essere consapevole anche del domani. Il lavoro di quest’anno è stato fatto in fretta e furia non abbiamo avuto tempo di programmarlo. Adesso dobbiamo pensare anche al futuro, normale per chi vuole crescere. Non faremo acquisti per sei mesi. Sì, può capitare di bloccare oggi qualcuno che può arrivare a luglio. E’ difficile ma pensiamo già al futuro.

Critiche a me? Giuste e normali. Non rivendico i miei acquisti, è normale ricevere critiche costruttive. Sono occasioni di crescita, io ho sempre spiegato le mie scelte. Il percorso è lungo, ieri hanno fatto gol due giocatori su cui siamo convinti. Lirola, l’assist di Pulgar: cresceranno ancora e miglioreranno. Firenze è una piazza difficile, qui la critica è fatta in maniera più profonda rispetto ad altrove dove arrivano solo dalla pancia. Qui ci sono competenze tecniche.

Pedro? Non c’è l’ufficialità ancora. Duncan? Non c’è un nome o l’altro, abbiamo un’esigenza ma ci serve uno che vada bene anche in futuro. Non prenderemo tanto per prendere.