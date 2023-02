Cabral: “Questa partita ci dà fiducia. Anche noi vogliamo fare meglio”

Autore della doppietta finale che ha steso il Braga, Arthur Cabral ha parlato a Sky Sport della prestazione viola e non solo: "Critiche pesano? No, quando sono arrivato qua sapevo che c'era grande pressione, come nelle grandi squadre. So che tutti i tifosi e i media vogliono che facciamo meglio, anche noi, non succede sempre ma oggi sì. Questa partita ci dà fiducia per le partite contro l'Empoli e al ritorno col Braga".