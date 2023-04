Cabral il generoso, gol e maglietta regalata ad una tifosa. Ecco le immagini

Cabral protagonista della viola, ormai è un fatto acclarato. Il brasiliano sta entrando nel cuore dei tifosi. Oltre che per i gol lo sta facendo anche per l'impegno profuso in campo, e fuori. Ieri infatti si è reso protagonista di un bel gesto. L'ex Basilea durante l'uscita dal campo ha regalato la maglia ad una giovane tifosa viola. La Serie A oggi ha pubblicato le immagini dell'accaduto.