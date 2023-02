Cabral: “Il balletto? Vi spiego tutto, c’è un malinteso. Il gesto col Braga…”

"Era un momento felice dove avevamo fatto gol e non ho visto che eravamo rivolti verso la curva. Lo abbiamo fatto davanti alla telecamera, nessuna intenzione di prendere in giro. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, fuori casa. Portiamo via un 3-0 che ci dà fiducia in campionato. Commisso? Ci piace quando ci segue. Oggi ha portato fortuna, abbiamo vinto".