Bucciantini: “La Fiorentina si salverà. Ma perfino i tre migliori sono discontinui”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Toscana:

Continuo a pensare che la Fiorentina si salverà, perché conosco le sue qualità rispetto alle altre. Non siamo mai riusciti a vincere due partite di fila. La squadra, senza determinati elementi, non riesce a macinare calcio. Ribery, Bonaventura e Castrovilli sono sicuramente i migliori giocatori nell’organico. Sono tuttavia tutti e tre discontinui. Bonaventura per via di numerosi problemi fisici, e Ribery fa una partita ottima al mese. Castrovilli deve diventare più continuo, dal punto di vista tecnico. Quando la squadra non ha a disposizione questi elementi, non riesce a macinare calcio. Nel match contro il Parma i difensori hanno creato le poche occasioni della Fiorentina.