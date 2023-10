Bucciantini: “Ecco dove fare il salto di qualità. Il problema non è nei gol”

"Siamo andati piano contro l'Empoli. La Fiorentina giocava con l'obbligo di fare la partita e doveva sentirsi sicura nel farla. Il salto di qualità lo fai lì, nel trovare la serenità e la sicurezza nel provare a fare la partita. Secondo me hanno inciso anche le convocazioni in nazionale di Nico Gonzalez e Bonaventura, anche se di fatto sono stati i giocatori viola più pericolosi con l'Empoli. La colpa? Va vissuta insieme, non è solo dell'allenatore. Serve, semmai, maggiore concretezza. La partita di lunedì si è decisa dentro l'area, e l'Empoli è stato più bravo a sfruttare le occasioni. Gol? La Fiorentina le reti da centravanti le ha fatte. Magari non con Nzola e Beltran, ma con altri elementi sì, Nico Gonzalez in primis. Ad ogni modo, Nzola e Beltran sono giocatori che hanno la possibilità di migliorare molto nel gioco di Italiano".