Bucchioni su Luis Alberto: “Non arriverà a Firenze, Lotito chiede troppo”

Ecco le parole del noto giornalista, sul possibile acquisto di Luis Alberto

Redazione VN

Enzo Bucchioni, ospite di Radio Bruno, dice la sua sui temi caldi in casa viola:

"La Fiorentina ha superato il momento difficile. Ormai ha acquisito nuove certezze, questo nuovo gioco, più verticale. Io a gennaio comprerei una punta, Cabral è in difficoltà, Jovic ha colpi e sa giocare con la squadra. Cabral ci mette tanto impegno, gli si è dato tempo, ma per me non ha i movimenti da punta vera. Squadre come Bologna Sassuolo e Udinese hano un'attaccante che segna più di te. Luis Alberto non arriverà, Lotito chiede troppi soldi, e lui vuole andare in Spagna. Sabiri va preso solo ha buonissime condizioni, è valutato 3 milioni, non di più. In quel ruolo però siamo già pieni. Dalla Samp prenderei per esempio Colley dietro."

"Io se Nico abbia fatto apposta a trattenersi fisicamente non lo so, mi tengo il dubbio, è umano pensare al mondiale. Ora però che si è fatto male davvero bisogna non pensare al passato. La Fiorentina non doveva far uscire le notizie, dovevi salvaguardarlo, andavano stroncate le notizie. Devi far capire a Nico che lui qui al centro di tutto. Il mercato attorno a lui non esiste, in questi 5 mesi deve dare tutto poi a giugno vediamo.

A gennaio vanno risolte delle situazioni come quelle di Venuti, Zurkowski,Ranieri e non solo. Altri vanno aspettati come Mandragora, io prenderei un centrale e una punta. Ma vanno presi giocatori che costano, come Berardi l'anno scorso, che poteva essere preso, invece che spendere 30 milioni per Ikonè e Cabral. Ancora però non sappiamo cosa farà la Fiorentina di gennaio, ci sono delle idee sicuramente, ma ancora aspettiamo per giudicare, Sabiri ancora non è arrivato.