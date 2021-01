Bucchioni: “Quali sono i programmi della società?”. Su Ribery, Prandelli e Pezzella…

Enzo Bucchioni è stato protagonista nel filo diretto andato in onda durante il Pentasport di Radio Bruno. Rispondendo ai vari quesiti sollevati dai tifosi viola, il giornalista ed opinionista ha toccato molti temi di casa Fiorentina:

Quella contro il Torino è stata una buona prestazione ed è arrivato un punto importante, ma la Fiorentina non può certo accontentarsi di essere dodicesima. Prima di parlare di calcio e del futuro della squadra, occorre capire quali saranno i progetti tecnici del club e di Rocco Commisso. Considerando la sua storia la Fiorentina deve giocare per l’Europa. Parlare adesso del futuro di Prandelli è prematuro anche se lo vedrei benissimo in società, magari con una delega al settore giovanile, considerando anche la prossima nascita del super centro sportivo. La Fiorentina ha assoluto bisogno di uomini di calcio. Ribery? Dal punto di vista tecnico lo terrei sicuramente, ma da quello economico il club viola può e vuole ancora permetterselo? Non conosco il ragazzo, che mi viene descritto come sensibile e generoso, ha sofferto più di altri la chiusura degli stadi ed è lontano dalla sua famiglia. Non credo convenga la sua permanenza. Se c’è un problema Pezzella? Più che un problema, è un tema, che riguarda un po’ tutta la difesa del futuro. Considerando la situazione contrattuale sua e di Milenkovic e l’età di Caceres, mi viene da pensare che debba essere ricostruito tutto un reparto. Quarta e Igor sono forti, ma da soli ovviamente non bastano.