Bucchioni: “Gomez e Torreira, si può solo spuntarla all’ultimo. Juric? Sono scettico”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno dopo la conferenza stampa di Cesare Prandelli:

“La difesa dell’Inter è macchinosa, soprattutto Skriniar, credo che la rapidità di Kouamé possa metterli in difficoltà. Mi aspetto Vlahovic e Kouamé in coppia. Ho letto le parole di Prandelli, ha ragione quando dice che se lasci spazi all’Inter, chiunque giochi, ti punisce. Lukaku è l’Inter, non credo che Conte possa permettersi di tenerlo fuori.

Commisso? Qualche errore lo ha fatto, ma il calcio italiano è difficile già per chi ci è dentro da anni, figuriamoci se non si può sbagliare. Quello che a me non è piaciuto è l’atteggiamento nei confronti delle critiche. Il calcio è questo, io delle critiche farei solo tesoro. Dire che nessuno ha sbagliato nulla, ribattere in maniera violenta, è errato. Poi magari Rocco ha ragione, ma è impossibile far sempre tutto giusto, il calcio è illogico. Conto molto sulla sua voglia di investire e sono sicuro che farà grandi cose.

Prandelli è stato la scelta giusta senza dubbio, è un uomo di calcio e la Fiorentina ne aveva bisogno. Ha capito che serviva la concretezza per tirar fuori la squadra da questo periodo difficile, e ha accantonato il modulo preferito.

Torreira? In questo momento possibilità vicine allo zero, guadagna tre milioni e mezzo, anche se gioca poco non la vedo possibile. Più facile a giugno, teniamolo a mente. Papu Gomez? Non mi risultano offerte, a quanto so la Fiorentina è alla finestra e nulla più. Forse sperava di ricomporre con la società, ma l’Atalanta è forte e vuole solo cederlo a 10 milioni. Adesso il Papu sta cercando una squadra che gli permetta di rimanere in Europa, l’Inter e la Juventus ci provano e la Fiorentina può sperare che non ci riescano per spuntarla all’ultimo, facendo leva sulla necessità del Papu di giocare. DS? Prima bisogna impostare un piano tecnico, poi si cerca il direttore sportivo giusto per tale progetto.

Vlahovic? La situazione con Ramadani è tesa, la vicenda Milenkovic deve far riflettere e la società non deve rimanere con le mani in mano. Quel che è successo con Chiesa ce lo abbiamo ancora fresco nella memoria, non si può non agire per tempo in queste situazioni, altrimenti poi si rimane fregati. Mercato per Juric? Mi sembra che la situazione sia ancora troppo nebulosa, ma dopo la grande illusione, conoscendo Juric, sono scettico”.

