Brovarone: “Ikonè farà la differenza. Ecco perché col Verona era difficile”

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha parlato di diversi temi legati alla Fiorentina e delle qualità di Ikonè

Bernardo Brovarone , intermediario di mercato, è intervenuto durante 30º minuto per parlare di alcuni temi legati alla Fiorentina . Ha iniziato parlando della sfida pareggiata domenica: "Col Verona era una partita mentalmente scomodissima. Arrivavi da due partite perse al 92'. Nel primo tempo siamo andati male, ma nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla. Era l'avversaria peggiore da trovare in questo momento. Sarebbe stata importante la vittoria, peccato".

Poi sui nuovi arrivati: "Ikoné ha sempre segnato pochissimo, ma ha qualità molto importanti. Ha un piede che può farti la differenza, tira dei calci piazzati da urlo. Insieme a Cabral sono stati presi a titolo definitivo. Il brasiliano è giovane e ha tempo per dimostrare. Piatek deve farlo subito per convincere la Fiorentina a riscattarlo entro giugno. L'idea della Fiorentina era chiara. Piatek e Cabral sono due attaccanti d'area di rigore e Ikonè un esterno rifinitore. È stata fatta questa scelta per mettere nelle condizioni di segnare la punta".