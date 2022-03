Brovarone: “Senesi ha classe. Dalot ottimo, ma ha un limite. Il sogno…”

Bernardo Brovarone è intervenuto su varie tematiche intorno al mondo Fiorentina, dando la propria opinione a 360°

Sulle frequenze di Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone , ospite in studio nel corso del "Pentasport":

Senesi e Dalot? "Mi piacciono tutti e due, l'argentino è un giocatore autoritario, di classe. Ha un sinistro splendido, poi però va visto nel calcio italiano. Fisicamente e atleticamente Dalot è ottimo, ha spunti interessanti, oltre a buoni piedi. Ho sempre mal sopportato la sua ottusità, quando c'è da usare la testa gli manca qualcosa. Preferisco inserire in squadra giocatori intellettualmente più avanti. Per l'attacco Alvarez del Pénarol mi piace molto, mentre a centrocampo il sogno viola è Luis Alberto. Poi ripeto che è follia non aver ancora rinnovato il contratto a Castrovilli".