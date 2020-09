Borja: “Un piacere debuttare di nuovo. Mio figlio? Contentissimo, non toglie la maglia viola da 3 giorni”

Borja Valero ha parlato a Violachannel dopo Fiorentina-Torino (RIVIVI IL LIVE):

“Per me è stato un piacere fare il nuovo debutto al Franchi. Iniziare con una vittoria dà sempre fiducia, ci abbiamo provato per tutta la partita, alla fine siamo riusciti a fare gol e a portare a casa i tre punti. Sirigu è stato bravo, ma quello che conta è vincere. L’assenza dei tifosi è una delle cose peggiori, ma noi dobbiamo giocare così e aspettare che tutto torni alla normalità. Dopo pochi giorni con la squadra, dopo che ero stato fermo, il Mister mi ha fatto entrare e ho provato a dare del mio meglio. Contro l’Inter sarà speciale, sono stato veramente bene, ma vogliamo andare lì per fare una buona gara. Mio figlio non si toglie la maglia viola da tre giorni, si capisce che adesso è contentissimo”

Di seguito il post su Instagram del numero 6 viola: “Buona la prima ragazzi! E che grande emozione tornare in campo con questa maglia al #Franchi!”