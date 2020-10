Boniek sul caso Milik: “Una situazione assurda, ci sono agenti che vogliono soltanto speculare”

Arek Milik e il Napoli sono in piena guerra, dopo la mancata partenza del centravanti polacco nell’ultima sessione di mercato. Il club di De Laurentis ha scelto di escluderlo da tutte le liste, Uefa e Serie A. Il classe ’94, a lungo il sogno per l’attacco della Fiorentina, resterà ai margini della squadra partenopea. Almeno fino a gennaio, quando potrà accordarsi con altri club per svincolarsi al termine della stagione.

Il presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la diatriba che coinvolge il suo connazionale e il Napoli: