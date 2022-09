Bologna-Fiorentina, probabili formazioni: Vigiani cambia modulo

Dopo il risultato deludente nella 1° del girone di UEC, la Fiorentina riparte dal campionato. La 6° giornata di Serie A prevede il "Derby dell'Appennino". La squadra viola in cerca di riscatto farà visita al Bologna, allo stadio "Dall'Ara". I rossoblù vivono un momento ancora più complicato, con il divorzio da Mihajlovic consumatosi in settimana. Joe Saputo e la dirigenza hanno individuato il sostituto in Thiago Motta , libero dopo l'esperienza annuale allo Spezia. Non sarà lui però a sedere sulla panchina felsinea domenica, ma un inedito tandem di traghettatori.

Domani parlerà Luca Vigiani , tecnico della Primavera rossoblù. Sarà lui a guidare il Bologna dalla panchina, in tandem con Magnani . L'ex viola opterà per un cambio di modulo , senza il trequartista caro a Mihajlovic. Spazio dunque al 3-5-2 con molti dei titolarissimi del tecnico serbo. In porta ci sarà ovviamente Skorupski , mentre in settimana si è fermato Soumaoro che ne avrà per un mesetto. Al suo posto possibile l'inserimento di Bonifazi nel terzetto difensivo, con Medel e Lucumì . Sugli esterni a centrocampo l'ex viola De Silvestri e Lykogiannis . Soriano sarà arretrato sulla linea di Dominguez , regista, e Schouten . In attacco, a supportare l'intoccabile Arnautovic , dovrebbe toccare ad Orsolini .

FIORENTINA

La Fiorentina arriva al Dall'Ara con un ruolino di marcia di una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Alla 6° di campionato è il momento di cambiare marcia per non perdere per strada punti preziosi. Difficile che Italiano possa recuperare Nico Gonzalez che ancora non si allena in gruppo, così come Duncan. I due ci proveranno, ma molto probabilmente non saranno della gara. Chi non ci sarà sicuramente è Milenkovic, alle prese con la lesione muscolare rimediata con la Juventus. Dopo la squalifica in Europa tornerà invece Igor, al fianco di Martinez Quarta. Sugli esterni possibile turno di riposo per Dodò, in favore di Venuti, mentre sul versante opposto dovrebbe toccare ancora a capitan Biraghi. In regia favorito ancora Amrabat, anche se Mandragora potrebbe insediarlo da vicino. Ai lati dovrebbero agire il ritrovato Bonaventura e Maleh, favorito su Barak, reduce da quattro gare da titolare. Infine il tridente con Kouamé a destra che ha scalzato definitivamente Ikoné. Al centro favorito Jovic su Cabral, mentre a sinistra agirà con ogni probabilità Sottil.