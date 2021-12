Bocci: “Vlahovic? Non vedo Fiorentina convinta. Se Italiano vuole Berardi…”

Il futuro di Vlahovic è ancora nebuloso, ma la Fiorentina intanto resta su in classifica. Quanto potrà durare? Dipende tutto dal mercato

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto della situazione in casa viola tra campo e mercato: "Le risposte sono state buone, la squadra ha giocato una partita in linea con le partite disputate finora. Resta da perfezionare l'intesa difensiva, ma bisogna fare i complimenti a Vincenzo Italiano che ha dato un'anima alla squadra con un calcio propositivo visto che attacchiamo anche quando andiamo in vantaggio. La continuità? Le prossime tre partite sono alla portata, servirà la fine del girone d'andata per capire dove possiamo arrivare visto che spesso la Fiorentina ha illuso quando c'era da fare il salto di qualità. Su chi fare la corsa per l'Europa? Le prime quattro hanno qualcosa in più, la Juve alla lunga verrà un po' fuori, bisognerà farla su Roma e Lazio ma occhio anche a quelle dietro come Torino, Sassuolo e Verona: dipende come tutte, viola compresi, ne usciranno dal mercato di gennaio".