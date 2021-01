Bocci: “Non capisco i musi lunghi di chi non gioca. Mercato? Poche operazioni, ma risolutive”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni sui temi più caldi in casa Fiorentina:

La formazione mi è sembrata lucida, logica. Mi fa ben sperare Callejon che nel suo ruolo può ancora essere un giocatore di prima fascia. Adesso tocca a Prandelli trovare una soluzione per farli coesistere anche per far aiutare Vlahovic. Oggi impersona lo spirito che deve essere quello della Fiorentina. Io voglio vedere giocatori così che si battono su ogni pallone. Contratto? Sulle qualità di Vlahovic non ci sono mai stati dubbi quindi il contratto va rinnovato a prescindere. Si trattava solo di aspettare sul serbo, adesso che ha un allenatore che gli da fiducia, sta mostrando le sue doti. Può essere (in teoria) l’attaccante per i prossimi dieci anni. Modulo? A volte Ribery è un limite. Il francese gioca dove gli pare oltre lo schema, giocavamo col 3-5-1 e Ribery. Se trova la giornata giusta è devastante, però queste partite sono state troppo poche. In molte occasioni, infatti, non è stato così, e poichè la Fiorentina si appoggia troppo su di lui è stato un limite. Avere Callejon e Ribery insieme credo sia un opzione che anche Prandelli voglia sfruttare. Non capisco musi lunghi di chi alla Fiorentina gioca meno. Capisco Duncan, ma in assoluto la maglia te la devi conquistare e sfruttare le occasioni che hai a disposizione. Mercato? Se entra Conti, dovrà uscire qualcun altro. Perchè avremo sempre il problema di una sovrabbondanza sugli esterni. Meglio fare anche una sola operazione (Conti escluso), ma che sia risolutiva. Un giocatore forte oggi, ma anche domani. Che porti la Fiorentina a fare un salto di qualità e lottare, almeno il prossimo anno, per l’Europa.