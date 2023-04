Bocci: “Nico bravo a resettare dopo il mondiale. Amrabat insuperabile”

Il giornalista Alessandro Bocci, ha parlato così al Pentasport della bella vittoria viola in Polonia: "Mi è piaciuta la reazione dopo il pareggio loro. C'era il rischio di complicarsi tutto, e invece no: trascinata da Nico la Fiorentina ha messo al sicuro il risultato. Ormai chi entra nel calcio è importantissimo, Italiano ha perfezionato li meccanismi e siamo cresciuti. Peccato che la stagione sia di rincorsa, la vedo dura arrivare nelle prime otto. La rosa è ampia e tutti stanno rendendo al massimo: Nico è un giocatore tosto, non è facile gestirlo ma dopo il mondiale ha resettato, non si è fatto condizionare dalle voci di mercato. Se vogliamo vincere qualcosa è lui che deve fare la differenza. Brekalo per me è un titolare della Fiorentina, è stato fermo sei mesi come Dodò ma ha senso del gol.