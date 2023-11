Bocci: “La differenza la faranno due fattori, ecco quali. Pioli non rischia”

Alessandro Bocci individua le chiavi di Milan-Fiorentina, e per Pioli la sfida non sarà decisiva per la sua panchina

"La differenza la faranno due fattori domani. Gli errori, soprattutto in fase difensiva. Se prendi gol non sarà facile vincere a San Siro. E il secondo sono le ripartenze dalle soste, vedasi contro la partita contro l'Empoli. Nel Milan non ci sono solo Leao e Giroud però. c'è anche gente come Pulisic. Non sarà una passeggiata. Pioli non rischia domani, c'è la Champions durante la prossima settimana. Il suo lavoro verrà giudicato dopo la gara di Frosinone del prossimo turno di campionato. Adesso entriamo in un tour di 9 partite, qui capiremo che squadra siamo. La partita di San Siro può cambiare la stagione, ma va visto tutto nel complesso. Loro non hanno trovato ancora un'identità, e calano spesso nei secondi tempi."