Bocci: “Ingiusto prendersela completamente con Italiano. Serve animo leggero”

Intervenuto in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci , ha parlato così del momento della Fiorentina, impegnata questa sera in campionato contro il Lecce allo stadio "Via del Mare":

"Quando le stagioni iniziano male, ogni partita diventa fondamentale. La Fiorentina, però, non deve pensare questo. Deve, invece, pensare che l'obiettivo Europa tramite il campionato è lontanissimo. Deve giocare una partita alla volta e a metà novembre farà i conti. Deve recuperare l'entusiasmo che aveva nella scorsa stagione. Serve giocare con animo leggero per quanto possibile. E' ingiusto prendersela completamente con Italiano. La Fiorentina non ha giocato con la stessa intensità e qualità mostrate nella scorsa stagione, ma c'è da dire che Odriozola non c'è più, Nico Gonzalez è stato infortunato e in attacco ci sono delle difficoltà. Sottil? Gli chiedo un ulteriore salto di qualità. Kouamé? Sta giocando con leggerezza, lo vedo come esterno perché può saltare l'uomo. La coppia formata da lui e Nico Gonzalez, al momento, è la migliore. L'ivoriano è migliore di Sottil sull'ultima scelta. Kouamé è il simbolo di una Fiorentina che ancora non c'è, ma che spero ci sia nelle prossime settimane".