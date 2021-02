Bocci: “Fiorentina in lotta per la salvezza con il settimo monte ingaggi. Occhio allo Spezia”

Alessandro Bocci, giornalista Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ero al Picco per Spezia-Milan e i liguri mi hanno impressionato. Giocano uno per l’altro e vanno a mille all’ora, senza avere cedimenti sul punto di vista fisico. Sarà una partita difficile, molto più di quello che sarebbe stata qualche mese fa. E occhio, perché lo Spezia ha già vinto quattro volte fuori casa“. Poi ha aggiunto sui viola: “Mi preoccupano le squadre che perdono quando non lo meriterebbero, la Samp ha segnato due volte su tre occasioni avute. Viene compromesso tutto per errori veniali. Non sei con l’acqua alla gola, ma quasi. La Fiorentina deve lavorare su un programma, su un’idea, investire su giocatori e su un allenatore con un’idea di calcio. Se hai il settimo monte ingaggi e lotti per la salvezza c’è qualcosa che non va. Prima ancora dello stadio Commisso deve ragionare su un progetto tecnico”.

LEGGI ANCHE – Il doppio ex: “Spezia sorpresa del campionato, a Genova i viola non meritavano di perdere”