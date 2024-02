Bigica racconta l’arrivo in A: “Si è svolto tutto velocemente”

Emiliano Bigica inizierà la sua esperienza in Seria A contro il Napoli. Ma l'ex tecnico viola raccont così il suo arrivo in A

La partita contro il Napoli sarà l'esordio in Serie A per Emiliano Bigica. Il tecnico del Sassuolo, legato ovviamente alla Fiorentina, per il suo passato, ha raccontato l'arrivo in prima squadra: