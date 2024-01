Bianco, sempre più trascinatore della Reggiana: gol d’autore nel successo a Bari

Alessandro Bianco continua a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia della Reggiana, alla sua prima esperienza in prestito in Serie B. Quest'oggi, in particolare, il centrocampista classe 2002 ha segnato una bellissima rete nel pesantissimo successo della Reggiana sul campo del Bari. Una vittoria che consente al club emiliano di avvicinarsi a sole due lunghezze dai play off.