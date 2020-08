Belotti, Giampaolo punta tutto sul Gallo e lo toglie dal mercato

Giampaolo è da pochi giorni il tecnico del Torino, e con la sua guida tecnica c’è una certezza che non verrà scalfita e porta il nome di Andrea Belotti. Sarà infatti il “Gallo” il fulcro su cui ruoterà la squadra granata. L’ex tecnico della Sampdoria infatti ha saputo valorizzare sempre le sue prime punte, specie con la maglia blucerchiata – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – sono sempre andate in doppia cifra. La Fiorentina, che lo ha seguito e sognato per lungo tempo, dovrà probabilmente ripiegare definitivamente su altri obbiettivi.

PIATEK PIACE, CONTATTI AVVIATI