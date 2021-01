Bazzani: “Vlahovic non può ribaltare le sorti della Fiorentina. Ecco cosa serve nel 3-5-2”

L’ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Fiorentina? Vedo una squadra che ha trovato una certa compattezza, ma quando le vengono tolti spazi fa fatica ad essere propositiva. Il 3-5-2 è un sistema di gioco che conosco molto bene, servono due attaccanti centrali che siano in grado di riempire l’area. Con Ribery che svaria, servirebbero mezzali con tanti gol nelle gambe, ma non mi sembra il caso di Castrovilli e soprattutto Amrabat. Prandelli stesso lo ha detto, se non porti tanti uomini in area rischi di non essere pericoloso”.

Bazzani ha poi continuato parlando di Vlahovic e altri singoli viola: “Ha margini di crescita enormi, ma ha bisogno di un compagno vicino, un secondo attaccante al suo fianco. Da solo non riesce, non gli si può chiedere di ribaltare le sorti dell’attacco viola. Guardate l’Inter: Lukaku regge l’1vs1, riempie l’area e permette a Lautaro di fare quello che dovrebbe fare Vlahovic. La squadra non è adatta al 4-2-3-1 caro a Prandelli, è fragile, ma una volta che si torna al 3-5-2 Ribery può fare solo la seconda punta e si crea questo equivoco. Borja non è un regista puro, Pulgar è più incontrista, manca anche un play che sappia mettere in moto la squadra. Prandelli è andato su quello che chiamerei il male minore, in attesa che arrivi una soluzione magari dal mercato e della maturazione delle mezzali. Caicedo si sposerebbe bene con Vlahovic, ma poi dove giocherebbe Ribery? Trequartista nel 3-4-2-1? E l’equilibrio?”.