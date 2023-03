Bazzani: “Jovic deve essere più feroce. Cabral? In area può dominare”

L'ex attaccante Fabio Bazzani, intervenendo ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del lavoro di Italiano: "Credo che anche per lui sia stato necessario un adattamento al doppio impegno e alle dinamiche europee. Differenti preparazioni della gara e la necessità di dover gestire di più e allenare inevitabilmente meno. La squadra è in ritardo in campionato a causa della Conference League, ma adesso si è adattata bene. Si tratta di una competizione non al livello dell'Europa League, ma è probante. C'è da fare i complimenti al gruppo che sta dando buoni segnali di ripresa".