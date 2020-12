Basile: “Espulsione di Cuadrado la svolta. Juventus pensava di vincere in pantofole”

Il corrispondente da New York per Repubblica e Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina contro la Juventus:

A fine primo tempo ho pensato: anche se dovessimo perdere, abbiamo già visto dei progressi. La svolta è stata l’espulsione di Cuadrado. Chiesa è rimasto in campo tutta la partita e la sua presenza ha stimolato i giocatori della Fiorentina. E per fortuna che Pirlo non ha messo Dybala. L’uscita del colombiano è stata la chiave per noi perché è un giocatore incontenibile.

Mercato? Mi aspetto un intervento anche perché credo che la vittoria di ieri abbia dato maggiore credito e potere a Prandelli. Commisso non vuole farsi sbeffeggiare dagli altri. La Juventus pensava di vincere in pantofole, è stata presuntuosa.