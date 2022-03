Barone sul VP: “Puntiamo sul made in Fiorentina”. E su Commisso…

Il DG torna sul Viola Park: "Stiamo lavorando per il futuro della Fiorentina"

Dal Museo del Calcio a Covercino sono arrivate le parole di Joe Barone, soprattutto in ottica Viola Park. Ecco le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: "Dobbiamo ringraziare la visione di Rocco Commisso e l'abilità di fare un investimento di oltre 90 milioni per il Centro Sportivo che è il futuro della Fiorentina. Parlo continuamente con Pradè, Angeloni e il mister del made in Fiorentina. I giocatori in Italia ci sono, hanno bisogno di giocare e di crescere per arrivare agli Europei, ai Mondiali, per vincere il campionato. Vincenzo ha fatto esordire Distefano (con la Samp, ndr), che la settimana scorsa abbiamo tesserato da professionista. Stiamo lavorando sul nostro settore giovanile, ma il decreto è una cosa molto importante che ha spiegato Pradè. Parlo tanto con Gravina e tutte le squadre di Serie A perché noi abbiamo fatto un investimento per poter costruirci i giocatori in casa".