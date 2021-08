Barone al C.S., riunione con Italiano ed il suo staff

Incontro al centro sportivo tra Barone, Italiano e staff.

Nonostante l'allenamento fosse terminato in mattinata, secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, si sta svolgendo proprio in questo momento, un incontro al centro sportivo Davide Astori, tra il braccio destro del presidente viola, Joe Barone, Vincenzo Italiano ed il suo staff, probabilmente per fare il punto sulla situazione di alcuni giocatori presenti nell'attuale rosa della Fiorentina.