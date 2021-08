Amoruso: “Vlahovic? Spero che l’errore fatto con Chiesa non si ripeta”

Lorenzo Amoruso ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic e dei possibili sostituti, in caso di partenza del serbo.

Lorenzo Amoruso , ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina. In particolare ha trattato il tema Dusan Vlahovic con i possibili sostituti ed infine ha parlato della società.

Le parole su Vlahovic: "Penso che la cosa fosse già nell'aria. Perché l'ho visto diverso durante la partita di Coppa Italia quando salutava i tifosi. Spero che l'errore fatto con Chiesa non si ripeta. In questo momento faccio fatica a trovare un attaccante che possa fare quello che ha fatto Vlahovic l'anno scorso, ovvero garantirti 25 gol".

Sui possibili sostituti in attacco: "Scamacca ha un potenziale in evoluzione, tra le tre scelte è quello più giusto. Kean non è un attaccante centrale, non serve alla Fiorentina uno come lui. Belotti sarebbe buono, ma ha un ingaggio molto alto".