Barnini sulla Fiorentina al Franchi: “Soluzione perfetta per tutte le esigenze”

"Una soluzione che mette d’accordo tutti e fa sintesi delle esigenze di tutto il territorio metropolitano, comprese quelle della città di Empoli che come spiegato più volte non avrebbe potuto diventare sede di riferimento per due squadre nella massima serie". E' quanto ci tiene a sottolineare la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, dopo l'annuncio da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che la Fiorentina potrà giocare allo stadio Franchi per tutta la prossima stagione 2024-25, durante i lavori per il rinnovamento dello stesso stadio.