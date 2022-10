Aumenta il dissenso: scritte contro la società

Il clima non è certo dei migliori a Firenze, e non solo allo stadio. Questa notte è apparsa una scritta piuttosto pesante nei confronti di Joe Barone e Rocco Commisso verniciata lungo una strada che porta fuori Firenze. Non essendo firmata non ve la pubblichiamo, ma è chiaramente il sintomo di un disagio che anche fra la tifoseria sta aumentando. I risultati della Fiorentina non certo esaltanti in campionato aumentano il distacco fra i vertici societari e parte del tifo. Auspicabile per tutti un'inversione di rotta cominciando a vincere giovedì contro i turchi del Basaksehir.