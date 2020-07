Antonelli: “Malinovskyi? Brava l’Atalanta a crederci, altri non hanno avuto coraggio. Per Pioli c’è la fila”

Stefano Antonelli, operatore di mercato ed ex direttore sportivo di Siena e Bari, ha parlato di vari temi in un’intervista su Tmw.

Pioli lavora sempre così. Ha lavorato bene prima e sta lavorando bene adesso. Tutto l’insieme ha cambiato il Milan. Personalmente stimo, tifo e stravedo per Pioli che se dovesse andare via dal Milan dovrebbe solo scegliere dove andare. Oggi è all’apice dei pensieri di tante squadre, non solo italiane.