Ancora Cassano: “Italiano alla Juventus? Ecco cosa ne penso”

Alla Domenica Sportiva, Antonio Cassano ha attaccato Allegri, ma non solo. Parole al veleno anche per Leao e Josè Mourinho. L'ex attaccante di Inter e Milan tra le tante, si è soffermato anche sul futuro di Italiano e della panchina bianconera: "Allegri, a differenza di altri allenatori, non si è mai evoluto. Thiago Motta sta facendo bene così come Italiano, però la Juve in questo momento ha bisogno di un tecnico di spessore".