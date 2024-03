Anche il Cesena abbraccia Barone: “Ci stringiamo calorosamente”

Sono giorni molto bui quelli che sta vivendo il popolo viola nella speranza di una svolta positiva. In questo momento molto difficile il calcio italiano, ma non solo, ha mostrato la propria vicinanza alla Fiorentina e ai cari del Direttore Generale viola. Appena appresa la notizia il primo sostegno è arrivato dal Presidente della Figc Gravina e Giuseppe Marotta. Anche due ex tecnici viola: Stefano Pioli e Giuseppe Iachini si sono stretti vicino al mondo viola. Sostegno che arriva anche dalla politica, in particolar modo dal sindaco di Firenze Dario Nardella e il governatore Giani. In mattinata è arrivato anche il supporto del Cesena FC e del presidente John Aiello sui profili social del club.