Amoruso: “Ultimo pari salutare. Eliminazione? Sarebbe uno scandalo”

Lorenzo Amoruso ha letto il momento della Fiorentina fra campionato e Conference League con un occhio alla gara con il Lech Poznan di domani in Polonia

Lorenzo Amoruso, ospite di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina, uscita dal pareggio con lo Spezia in campionato ma già proiettata sull'appuntamento in Polonia contro il Lech Poznan.

Schiaffo salutare — Spezia? Forse è anche meglio avere avuto questo “spavento”. Ho visto molta approssimazione e imprecisione nella partita, con anche un po’ di presunzione e sottovalutazione dell’avversario. Va bene il pareggio, un bello schiaffo serve per svegliarsi: non ci si può permettere di rilassarsi. Sicuramente ora il Lech Poznan è in salute, ma sono convinto che la Fiorentina possa passare il turno perché è nettamente superiore. Deve solo dimostrarlo sul campo. Mi aspetto che la Fiorentina faccia capire la sua qualità: se i viola venissero eliminati sarebbe uno scandalo, se passassero sarebbe la normalità.

Fattore campo — Sarà tosto anche in Polonia come in Turchia, ma tutto dipenderà dal tipo di ritmo che la squadra di Italiano vorrà imporre: deve partire forte, perché gli avversari non hanno la qualità di gestire la palla come la Fiorentina. Mi aspetto una gara molto aperta, anche perché i polacchi in casa dovranno cercare di fare qualcosa e sappiamo bene quanto Italiano sappia agire sulle accelerazioni e sui cambi di direzione.

L'assenza di Quarta — Cambia l'interprete, che certamente è quello che in difesa ha maggiore dimestichezza nell'impostare e ha i piedi buoni. Senza di lui si abbasserà qualche centrocampista in più. Sicuramente a turno e girando si abbasserà qualcuno dal reparto mediano. La Fiorentina dovrà sfruttare al meglio gli esterni offensivi, che dovranno agire fra il centrocampo e la trequarti, perché il Lech non giocherà in difesa.