Amoruso: “Oggi atteggiamento inaccettabile. Quarta sbaglia troppo”

"Quarta non è la prima volta che fa questi errori. Oggi 2 gol li ha lui sulla coscienza. E durante la stagione ne ha fatti altri simili. La palla sul rinvio va spazzata, non fatta rimbalzare. Quando affronti giocatori come Caprari, sai che sono molto rapidi, perchè entri in scivolata. Il difensore deve fare quello, poi il resto è in più. Se inizi un percorso devi migliorare piano piano. Ma ancora vedo alcuni errori. Nessuno dei 3 centrali da troppe sicurezze sul lungo termine. Oggi i giocatori erano a testa bassa, con un brutto atteggiamento. Ho paura di vedere la reazione del gruppo, così come giovedì. Bisogna cominciare a dare le colpe ai giocatori."