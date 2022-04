Amoruso: “Fiorentina, dove è finita la cattiveria? In estate serve far pulito”

L'ex calciatore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato del momento complicato che sta vivendo la Fiorentina e del futuro

L'ex calciatore viola, Lorenzo Amoruso , è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina : "Quando questa squadra deve affrontare queste sfide gli manca sempre un po' di cattiveria e determinazione . Non vorrei che la squadra si sia un po' cullata perché riceveva complimenti dappertutto. Secondo me mancano dei leader in questa rosa".

Poi ha proseguito dicendo: "La domenica non va Italiano in campo. L'errore è umano, ma perseguire sempre lo stesso errore non è normale. Le ultime sfide non le abbiamo giocato da Fiorentina e alcuni giocatori non stanno contribuendo a dare una mano, sia a livello mentale che fisico. In estate spero che vengano prese le giuste decisioni per alcuni calciatori".