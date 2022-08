Amoruso: “Contro Twente servirà approccio diverso. Jovic? Gli serve un supporto”

L'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato durante "Il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana a poche ore da Fiorentina-Twente: "Mi aspetto un po' di cambi fra i titolari. L'approccio dovrà essere diverso rispetto a quello visto contro la Cremonese. Le squadre olandesi amano giocare a calcio. E' un rischio, ma allo stesso tempo è un modo per creare occasioni da gol. Non c'è spazio per errori. Il Twente ha sempre dato vita a buoni tornei a livello internazionali. Da sempre ha un buon vivaio. La regola del gol? Per la Fiorentina non cambia niente. Italiano non specula sull'avversario. Mandragora con Amrabat? La Fiorentina può evolversi in base all'avversario e alle situazioni, potrebbe cambiare modulo in un 4-2-3-1. Jovic? Gli servirebbe il supporto di un centrocampista che si inserisce, Bonaventura è il più adatto, visto che il serbo non ha le caratteristiche dell'attaccante classico. Inoltre non dimentichiamo di Kouamé che ha giocato un'ottima gara contro la Cremonese. Bisogna capire quanto voglia fare l'esterno".