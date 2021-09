Amoruso: “Contro il Napoli non come con l’Inter. Bisogna imparare a gestire”

Tra Udinese e Napoli, l'analisi viola di Lorenzo Amoruso: la gestione della gara prossimo obiettivo di Italiano

Dopo il trittico di partite che si è concluso con la vittoria in casa dell'Udinese, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato il momento della Fiorentina a Radio Bruno: "Che valore ha la vittoria di Udine? La Fiorentina sta migliorando partita dopo partita, è una squadra che si deve abituare a un ritmo di gioco che non potrà tenere per tutti i novanta minuti ma più di trenta-trentacinque. Poi ci sono avversari che ti mandano fuori ritmo, e questa squadra giovane deve ancora crescere, ma erano anni che non vedevamo dodici punti dopo sei partite. La riprova ci sarà già domenica con il Napoli, dove devi imparare a gestire senza giocare in maniera forsennata mezz'ora come con l'Inter. La squadra deve ancora capire dove e quando accelerare, dove e quando recuperare energie: se con l’Udinese puoi permetterti una partita così, col Napoli non puoi regalare certe situazioni".