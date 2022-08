Amoruso: “Ci siamo creati i problemi da soli. Secondo gol incomprensibile”

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso , è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida dei viola contro la Cremonese appena conclusa: "Stasera la Cremonese non mi è sembrato un avversario complicato. Ci siamo creati dei problemi da soli".

"La Fiorentina deve prendersi questi punti e tenerseli stretti. Adesso deve riposare e tornare a lavorare con una marcia differente in vista della Conference. Concedere due gol così anche no. Non ho capito perché sul secondo gol non c'era nessuno sul palo. Sottil mi è piaciuto molto, Jovic si è mosso benino, ma mi aspettavo molto di più. Come l'anno scorso, anche oggi è mancato chiudere la partita".