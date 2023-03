Ag. Mandragora: “Scelta Firenze per fare il salto. Rolando vuole l’azzurro”

Le parole dell'agente di Mandragora

Redazione VN

Dopo l'intervento in mattinata sulle colonne de La Nazione, l'agente di Rolando Mandragora, Luca De Simone, è intervenuto al Pentasport per parlare della crescita del suo assistito. Queste le sue parole: "Aspettavamo il gol con ansia, visto che il ragazzo ha nelle corde questo tipo di giocate. Rolando in questi mesi si è impegnato moltissimo per entrare nei meccanismi di Italiano e come è normale che sia ha avuto bisogno di tempo per abituarsi. Anche Dodò, Cabral e Barak stanno iniziando a macinare e i risultati sono chiari agli occhi di tutti".

Sull'ambientamento — "Noi avevamo diverse opzioni questa estate. Scelta Firenze perché c'erano tutte le condizioni per far fare al ragazzo il definitivo salto di qualità. Sbagliato dire che è stato preso per sostituire Torreira, perché ha caratteristiche completamente diverse. Lui è stato comprato anche per fare il doppio ruolo. È un ragazzo che si è espresso sempre in un centrocampo a due. Lo stesso Amrabat il primo anno ha avuto delle difficoltà ad ambientarsi nel gioco del mister e adesso parliamo di un giocatore che vogliono tutti".

Sulla Nazionale — "La Nazionale per Rolando è un primo pensiero oltre la Fiorentina. Per lui quello è un punto di riferimento fondamentale, quindi proverà a far cambiare le idee a Mancini per riconquistarsi il suo posto".