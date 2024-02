Ad Empoli la delusione del tifo viola: sul banco degli imputati società e giocatori

Dal classico "Vogliamo undici leoni" all'ormai ripetitivo (purtroppo...) "Per vincere bisogna spendere": questi ed altri i cori partiti al fischio finale dalla curva del Castellani dove erano sistemati i tanti tifosi viola al seguito della truppa di Vincenzo Italiano. Per il momento è proprio lui, il tecnico viola, ad essere escluso dalla critica del tifo più acceso. Cosa che, però, invece, non avviene sui social. Dove un po' tutte le componenti della Fiorentina vengono prese di mira, specie nei commenti sotto ai post di ACF. C'è tanta delusione e stanchezza verso il rendimento viola in questo primo mese e mezzo di 2024, in cui la Fiorentina in campionato ha raccolto soltanto 5 punti. Oltre ai risultati negativi, però, a far scatenare la reazione rabbiosa di tanti sostenitori è quell'atteggiamento anche rinunciatario che si vede in tanti, troppi frangenti delle partite giocate recentemente dalla Fiorentina. Ad Empoli i giocatori gigliati a fine gara sono andati sotto il curvino dove c'erano i loro tifosi, ad ascoltare cori e sollecitazioni a far meglio. Almeno ci mettono la faccia...