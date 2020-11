Acciaccati viola: buone notizie dal centro sportivo per Ribery & co.

La vittoria in Coppa Italia con l’Udinese dà ossigeno alla Fiorentina che però non può perdere tempo. Già stamattina la squadra viola si è ritrovata al centro sportivo per l’allenamento agli ordini di mister Prandelli. Consueto lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, seduta più intensa per gli altri. E la buona notizia riguarda i giocatori acciaccati, rimasti a riposo per la trasferta in Friuli perchè non al meglio: Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti hanno infatti svolto l’allenamento completo e sembrano recuperati. Domenica contro il Milan Prandelli dovrebbe dunque avere a disposizione praticamente tutti, a differenza di Pioli che ha pesanti assenze: LEGGI QUI