Abete: “Prandelli, dimissioni diverse da quelle in Nazionale. C’è disagio personale”

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC, ha parlato a Lady Radio: “Prandelli? Dimissioni completamente diverse rispetto a quelle in Nazionale. In questo caso non sembra influire il campo, quanto, come ha scritto, altri aspetti che hanno creato disagio. Ha evidenziato difficoltà prima che queste potessero incidere sul rendimento della squadra. Quello di Prandelli è un disagio personale”.

Poi ha aggiunto: “Biraghi e Castrovilli sono ottimi giocatori, ormai acquisiti nel gruppo azzurro e che ancora non hanno espresso tutte le loro potenzialità. Castrovilli soprattutto può crescere ancora significativamente. L’auspicio è di ritrovarli in pianta stabile nel gruppo di Mancini, per poter essere protagonisti sui massimi palcoscenici”.

