Primavera, oggi l’esito dei test. Partita con la Spal non a rischio

Primavera della Fiorentina in bolla a causa di un focolaio di Covid che gli ha colpiti. Giocatori in attesa del risultato dei test

Come già riportato nella mattinata di ieri, nella Primavera della Fiorentina c'è stato un focolaio di Covid. Qualche novità in più sulla salute dei ragazzi arriverà nella giornata di oggi. Come scrive La Nazione, Corradini e compagni restano in bolla, in attesa di essere sottoposti a nuovi esami. La partita di domenica contro la Spal per il momento non è a rischio, anche perché il numero dei positivi non sarebbe sufficiente per chiedere il rinvio. La società gigliata intanto ha fatto sapere che la Prima squadra non entrerà in bolla.