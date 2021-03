Primavera, in Coppa Italia con tanti forfait. Di fronte la Juventus

Bicampione in carica, ma con tante assenze importanti. La Fiorentina Primavera si appresta ad affrontare nei quarti di finale di Coppa Italia la Juventus, calcio d’inizio alle 14:30. Chi vince, sfiderà in semifinale la vincente tra Empoli e Genoa. L’amarezza, dopo i due rigori falliti nel pareggio contro il Sassuolo, è tanta, e Aquilani (in quarantena) dovrà fare a meno di Krastev, Dutu e Agostinelli, con Pierozzi in dubbio. La Juventus in campionato ha vinto per 3-0, ma la rivincita è a portata di mano. Lo scrive La Nazione.