Le giovanili viola salutano Masi, il difensore passa allo Spezia: ecco la formula

E’ finita l’avventura alla Fiorentina di Tommaso Masi. Il difensore classe 2002, che fin da bambino veste la maglia viola, spesso e volentieri con la fascia di capitano al braccio, è un nuovo giocatore dello Spezia. L’accordo – si legge su canteraviola.com – è stato concluso sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Dopo le annate in viola fino agli Under 18, per Masi l’opportunità di misurarsi con il campionato Primavera 2 e di approdare nella società ligure neopromossa in Serie A.