Ultim’ora: Primavera – Rimandata (di un giorno) Fiorentina-Bologna a causa della positività di un viola

In base a ciò che ha diramato Sportitalia comunichiamo che la gara Fiorentina-Bologna, valida per la 1° giornata del Campionato Primavera 1, in programma oggi pomeriggio al “Bozzi-Due Strade” di Firenze, è stata rimandata a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di un giocatore della Fiorentina.

AGGIORNAMENTO: arriva il comunicato ufficiale del club viola:

ACF Fiorentina comunica che un tesserato della Primavera è risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test effettuati nella mattinata di ieri e il ragazzo, asintomatico, è stato posto in isolamento come da protocollo e sotto controllo dello staff medico. Per questo motivo la gara della Primavera in programma oggi alle ore 15.00 al Bozzi contro il Bologna è stata rinviata al fine di poter consentire i nuovi controlli per svolgere il match in completa sicurezza il giorno 19 settembre alle ore 15.00 sempre nel medesimo impianto sportivo. Infine si informa la stampa che rimarranno validi gli accrediti concordati in precedenza.

Di seguito l’articolo uscito stamani su La Nazione:

Inizia oggi il campionato della Fiorentina Primavera. Alle 15 allo stadio Bozzi di Firenze la sfida contro il Bologna sotto gli occhi di Rocco Commisso. Per Alberto Aquiliani – scrive La Nazione – ci sarà da fare i conti non solo con la squalifica di capitan Dutu ma soprattutto con una rosa fortemente rivoluzionata, in virtù delle norme in vigore per la categoria Primavera per la stagione 2020/21: via tutti i 2000 (tranne uno) e classe 2001 che dovranno essere centellinati tra campo e panchina (fino a un massimo di cinque). Spazio, di conseguenza, a tutti i ragazzi nati nel 2002 e nel 2003 che sono arrivati dall’Under18. Un autentico terno al lotto: “Anche per questo sarà una gara molto difficile: il nostro gruppo è molto cambiato rispetto alla finale di Coppa” ha raccontato Niccolò Chiorra, il nuovo portiere titolare dei baby viola: “Ma il successo di Reggio Emilia ci ha dato tanta carica per cui affronteremo la sfida contro il Bologna con una carica diversa“.

